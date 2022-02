Olimpiadi Pechino 2022, Federico Pellegrino vince la medaglia d’argento nello Sci di fondo Sprint

Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d’argento nello sci di fondo sprint. Per l’azzurro è la seconda medaglia d’argento alle Olimpiadi dopo quella vinta nella scorsa edizione. Grande prova quella di oggi dell’atleta italiano che viene anticipato sul traguardo solo dal norvegese Johanes Klaebo.

Chi è

Federico Pellegrino (Aosta, 1º settembre 1990) è un fondista italiano, campione del mondo nella sprint a Lahti 2017 e vincitore di due Coppe del Mondo di sprint e di due medaglie d’argento olimpiche.

Originario di Nus, all’età di 9 anni raggiunge la squadra di sci di Saint-Barthélemy, sulle cui piste aveva cominciato da bambino. In carriera ha preso parte a due edizioni dei Mondiali juniores, ottenendo come miglior risultato il 3º posto nella sprint a tecnica libera di Hinterzarten 2010. In Coppa del Mondo ha esordito l’11 marzo 2010 nella sprint a tecnica classica di Drammen (49°), ha ottenuto il primo podio il 15 gennaio 2011 nella sprint a tecnica libera di Liberec (2°) e la prima vittoria il 21 dicembre 2014 nella sprint a tecnica libera di Davos. Nella stagione 2015-2016 ha vinto la Coppa del Mondo di sprint.

In carriera ha preso parte a due edizioni dei Giochi olimpici invernali, Soči 2014 (11° nella sprint, 11° nella sprint a squadre) e Pyeongchang 2018 (2º nella sprint, 5º nella sprint a squadre, 7° nella staffetta), e a quattro dei Campionati mondiali, vincendo una medaglia di bronzo a Falun 2015 nella specialità di sprint a squadre (in coppia con Dietmar Nöckler). Ai successivi Mondiali di Lahti 2017 ha vinto la medaglia d’oro nella sprint, quella d’argento nella sprint a squadre (sempre assieme a Nöckler) e si è classificato 8º nella staffetta. Ai Mondiali di Seefeld in Tirol 2019 ha vinto la medaglia d’argento nella sprint e la medaglia di bronzo nella sprint a squadre (in coppia con Francesco De Fabiani) ed è stato 10º nella staffetta. Nella stagione 2020-2021 ha vinto per la seconda volta la Coppa del Mondo di sprint e ai Mondiali di Oberstdorf 2021 si è classificato 11º nella sprint e 5º nella sprint a squadre. Infine la seconda medaglia d’argento olimpica a Pechino 2022.