Olimpiadi Pechino 2022, Federica Brignone medaglia d’argento nel Gigante Sci Alpino

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nel Gigante donne di Sci Alpino delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La campionessa italiana ha portato a casa la seconda medaglia più preziosa grazie a due ottime manche. Oro per la Hector. Bronzo alla Gut-Behrami. Per la Brignone, che aveva chiuso la prima manche al terzo posto, si tratta della seconda medaglia olimpica dopo il bronzo (sempre in gigante) alle Olimpiadi di 4 anni fa.

Prima della seconda manche

Prima di scendere nella seconda manche Federica Brignone aveva parlato ai microfononi della Rai: “La gara non è ancora finita, ora bisognerà pensare come se ci fosse un’altra gara, ma mi sono tolta un peso. È come avere detto ci sono e posso fare qualcosa. Da giorni cerco di abituarmi a questa neve stranissima, il nostro è uno sport di adattamento e se c’è una cosa che so fare è sapermi adattare velocemente“. La valdostana si è soffermata proprio sulla tipologia di pista: “Bisogna essere molto puliti, avere una sciata molto in conduzione, molto pulita. Non bisogna fare la curva troppo sotto il palo e non bisogna fare la pressione perché sennò freni tanto, c’è un bel grip ma bisogna adattarsi e sciare nel modo giusto. Ho cercato di concentrarmi su quello e sono orgogliosa di avercela fatta“.