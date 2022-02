Olimpiadi Pechino 2022, bronzo per Dorothea Wierer nel biathlon

Immensa Dorothea Wierer che dopo una stagione non impeccabile tira fuori la zampata dei grandi e riesce ad ottenere uno straordinario bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022. Si tratta del primo alloro olimpico in carriera per la nostra campionessa. Un podio costruito con un range time allucinante, il migliore in assoluto in 1’40″2. Un’altra medaglia dunque oggi dopo il bronzo di Ghiotto nel pattinaggio di velocità. Prima Roeiseland, al secondo posto Elvira Oeberg, terza appunto l’azzurra con un tempo di +37″2.