Olimpiadi Parigi 2024, le medaglie dell’Italia | Diretta 8 agosto 2024

Olimpiadi Parigi 2024: le medaglie dell’Italia in diretta | 8 agosto 2024

Sono 28 le medaglie conquistate finora dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: nove ori, dieci argenti e nove bronzi. Oggi, giovedì 8 agosto, la giornata si è aperta con il bronzo di Ginevra Taddeucci nella 10 km di nuoto di fondo disputata nelle acque della Senna.

La 24enne fiorentina si è piazzata terza dietro l’olandese Sharon van Rouwendaal e l’australiana Moesha Johnson. Ottimo piazzamento anche per Giulia Gabbrielleschi, che ha chiuso sesta.

In mattinata è in programma la semifinale della staffetta 4×100 maschile: in pista per l’Italia Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu.

Nel pomeriggio, la coppia Ruggero Tita-Caterina Banti – già campione olimpica a Tokyo – potrebbe portare all’Italia un oro nella finale del multiscafo misto (gara rinviata ieri per assenza di vento).

Grande amarezza, nella serata di ieri, per l’Italia del volley maschile, sconfitta in semifinale dai padroni di casa della Francia: gli azzurri si giocheranno il bronzo domani sera contro gli Stati Uniti. Eliminato anche il Settebello nella pallanuoto maschile, messo ko dall’Ungheria ai quarti in un match segnato dalle polemiche per le decisioni arbitrali.

Medaglia di bronzo, invece, nel ciclismo su pista con Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan che hanno battuto la Danimarca nell’inseguimento a squadre.

Ieri mattina Gianmarco Tamberi ha fatto il suo debutto in pedana dopo i problemi di salute degli ultimi giorni. L’atleta azzurro – finalmente sfebbrato – è incappato in tre errori ma è comunque riuscito ad accedere alla finale del salto in alto, in programma sabato. Anche Stefano Sottile si è qualificato.

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere dell’Italia

– ORO

1. Nicolò Martinenghi (Nuoto, 100m rana maschili)

2. Thomas Ceccon (Nuoto, 100m dorso maschili)

3. Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria (Scherma, spada femminile a squadre)

4. Giovanni De Gennaro (Canoa slalom, k1 maschile)

5. Alice Bellandi (Judo, -78kg femminili)

6. Marta Maggetti (Vela, iQFOil femminile)

7. Jasmine Paolini e Sara Errani (Tennis, doppio femminile)

8. Alice D’Amato (Ginnastica artistica, trave, individuale)

9. Diana Bacosi e Gabriele Rossetti (Tiro a volo, skeet misto)

– ARGENTO

1. Filippo Ganna (Ciclismo, cronometro individuale su strada maschile)

2. Federico Nilo Maldini (Pistola ad aria 10m maschile)

3. Filippo Macchi (Fioretto individuale maschile)

4. Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa (Ginnastica artistica, gara a squadre)

5. Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi (Canottaggio, quattro di coppia)

6. Silvana Maria Stanco (Tiro a volo, trap)

7. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Palumbo (Scherma, fioretto femminile a squadre)

8. Stefano Oppo e Gabriel Soares (Canottaggio, due di coppia pesi leggeri)

9. Gregorio Paltrinieri (Nuoto, 1500m stile libero uomini)

10. Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini (Scherma, fioretto maschile a squadre)

BRONZO

1. Luigi Samele (Scherma, sciabola individuale maschile)

2. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (Nuoto, staffetta 4×100 stile libero)

3. Paolo Monna (Pistola ad aria 10m maschile)

4. Gregorio Paltrinieri (Nuoto, 800m stile libero)

5. Lorenzo Musetti (Tennis, singolare maschile)

6. Manila Esposito (Ginnastica artistica, trave, individuale)

7. Mattia Furlani (Salto in lungo uomini)

8. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan (Inseguimento a squadre, ciclismo su strada)

9. Ginevra Taddeucci (Nuoto di fondo, 10 km femminile)

