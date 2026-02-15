Icona app
Home » Sport
Sport

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Gigante femminile streaming e diretta tv: dove vedere la gara

di Antonio Scali
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Gigante femminile streaming e diretta tv: dove vedere la gara oggi, 15 febbraio 2026

Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 15 febbraio 2026, scendono in pista le campionesse del Gigante femminile. Speranze di medaglia per Federica Brignone, che torna dopo un brutto infortunio, Sofia Goggia, anche se principalmente velocista, e Marta Bassino, storicamente molto competitiva nel gigante. Ma dove vedere in tv e streaming, su che canale e a che ora la gara di Gigante femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Ecco tutte le informazioni.

Gigante femminile: orario oggi

Appuntamento con questa attesissima gara oggi, 15 febbraio 2026, alle ore 10 con il Run 1 e dalle 13.30 con la seconda manche che assegna le medaglie, sempre se le condizioni meteo saranno adeguate.

In tv

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai. La tv di Stato ha i diritti per circa 200 ore di programmazione. Rai 2 è la rete olimpica, con dirette tutto il giorno. In caso di sovrapposizioni di palinsesto o spazio dedicato al Tg2, alcune gare potranno essere trasmesse su Rai Sport HD.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le gare in streaming gratuito su RaiPlay.it e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Qui tutte le info paese per paese.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
