Ultimo aggiornamento ore 07:58
Home » Sport
Sport

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vedere le gare

Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 streaming e diretta tv: dove vedere le gare

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono iniziate. L’evento a Cinque Cerchi ritorna in Italia a 20 anni di distanza da Torino 2006, edizione in cui la spedizione azzurra conquistò 11 medaglie (cinque d’oro, sei di bronzo). 16 sport e 116 eventi da medaglia, da disputarsi in quattro zone geografiche del Bel Paese: Cortina, Milano, Val di Fiemme e Valtellina. Dove vedere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le gare in streaming gratuito su RaiPlay.it e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Qui tutte le info paese per paese.

Sedi gare

Abbiamo visto dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ma dove si terranno le varie competizioni? Tutti gli eventi olimpici sono suddivisi in quattro diverse zone geografiche principali (o cluster)

  • MILANO: cerimonie di apertura e chiusura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura, short track).
  • VALTELLINA: sci freestyle e snowboard (a LIVIGNO), sci alpinismo e sci alpino maschile (sulla STELVIO).
  • CORTINA: curling e sport di scivolamento (a CORTINA), sci alpino femminile (sulle TOFANE), biathlon (ad ANTERSELVA).
  • VAL DI FIEMME: salto con gli sci (a PREDAZZO), sci di fondo (a TESERO).
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca