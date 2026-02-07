Icona app
Sport

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Discesa libera maschile streaming e diretta tv: dove vedere la gara

di Antonio Scali
Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Discesa libera maschile streaming e diretta tv: dove vedere la gara oggi, 7 febbraio 2026

Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 7 febbraio 2026, scendono in pista i campioni della discesa libera maschile, dalla leggendaria pista Stelvio di Bormio. Grandi speranze di medaglia per i nostri azzurri, in particolare Dominik Paris – veterano della velocità, vincitore di numerose gare di Coppa del Mondo in discesa e grande esperto della pista di Bormio. Occhio anche a Giovanni Franzoni – giovane in grande crescita, vincitore di gare di Coppa del Mondo in discesa e Super-G. Ma dove vedere in tv e streaming, su che canale e a che ora la gara di Discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Ecco tutte le informazioni.

Discesa libera maschile: orario oggi

Appuntamento con questa attesissima gara oggi, 7 febbraio 2026, alle ore 11.30, sempre se le condizioni meteo saranno adeguate.

In tv

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai. La tv di Stato ha i diritti per circa 200 ore di programmazione. Rai 2 è la rete olimpica, con dirette tutto il giorno. In caso di sovrapposizioni di palinsesto o spazio dedicato al Tg2, alcune gare potranno essere trasmesse su Rai Sport HD.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutte le gare in streaming gratuito su RaiPlay.it e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. Qui tutte le info paese per paese.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca