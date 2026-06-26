Norvegia Francia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

NORVEGIA FRANCIA STREAMING TV – Oggi, venerdì 26 giugno 2026, alle ore 21 (orario italiano) Norvegia e Francia scendono in campo a Boston (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Norvegia Francia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Norvegia e Francia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, venerdì 26 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Norvegia Francia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Norvegia Francia sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Norvegia e Francia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

NOVERGIA (4-3-3): Tangvik; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba/Konatè, Upamecano, Theo Hernandez; Konè/Tchouameni, Rabiot; Olise/Cherki, Dembelé, Doué/Barcola; Mbappé/Thuram