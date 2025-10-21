Nicola Pietrangeli di nuovo contro Sinner: “Il no alla Davis è uno schiaffo al mondo sportivo italiano”

Nicola Pietrangeli di nuovo contro Jannik Sinner: l’ex tennista, infatti, ha criticato la scelta del numero 2 al mondo di rinunciare alla Coppa Davis. Intervistato dall’Ansa, Pietrangeli ha commentato: “È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte… Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte”.

Non è la prima volta che l’ex tennista punzecchia Sinner. Dopo il trionfo agli Australian Open, Pietrangeli aveva dichiarato: “Sinner in questo momento non ha punti deboli, anche se si può sempre migliorare. Lui è completo, adesso sono gli altri che vogliono batterlo e la battaglia sarà più dura. Per battere i miei record, però, gli ci vogliono due vite. Li batterà quasi tutti, ma quello delle 164 partite in Coppa Davis è impossibile perché hanno cambiato i regolamenti”. Quando Sinner era diventato numero 1 al mondo, invece, l’ex tennista aveva affermato: “Se sono ancora il più grande tennista italiano di tutti i tempi? Sto correndo il pericolo di non esserlo più, lo vedremo alla fine della carriera di Sinner. Ma per il momento ancora sì”.