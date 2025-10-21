Icona app
Home » Sport
Sport

Nicola Pietrangeli di nuovo contro Sinner: “Il no alla Davis è uno schiaffo al mondo sportivo italiano”

L'ex tennista critica la scelta del numero 2 al mondo di rinunciare alla competizione

di Niccolò Di Francesco
Nicola Pietrangeli di nuovo contro Jannik Sinner: l’ex tennista, infatti, ha criticato la scelta del numero 2 al mondo di rinunciare alla Coppa Davis. Intervistato dall’Ansa, Pietrangeli ha commentato: “È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte… Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte”.

Non è la prima volta che l’ex tennista punzecchia Sinner. Dopo il trionfo agli Australian Open, Pietrangeli aveva dichiarato: “Sinner in questo momento non ha punti deboli, anche se si può sempre migliorare. Lui è completo, adesso sono gli altri che vogliono batterlo e la battaglia sarà più dura. Per battere i miei record, però, gli ci vogliono due vite. Li batterà quasi tutti, ma quello delle 164 partite in Coppa Davis è impossibile perché hanno cambiato i regolamenti”. Quando Sinner era diventato numero 1 al mondo, invece, l’ex tennista aveva affermato: “Se sono ancora il più grande tennista italiano di tutti i tempi? Sto correndo il pericolo di non esserlo più, lo vedremo alla fine della carriera di Sinner. Ma per il momento ancora sì”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca