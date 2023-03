Perdere un milione di euro al casinò online e scoppiare in lacrime, ma solo per poco. Sta facendo il giro del web il video che vede protagonista Neymar, il quale – durante una diretta streaming su Twich – ha perso una somma milionaria su un sito di gioco d’azzardo in streaming. Il campione brasiliano tornerà in campo solo la prossima stagione, dopo essere stato operato alla caviglia destra lo scorso 10 marzo in seguito all’infortunio che lo aveva costretto ad uscire in lacrime nel match del suo Paris Saint Germain contro il Lille.

Lontano dai campi da calcio, il fantasista del Psg ama il gioco d’azzardo. E di certo i soldi per lui non sono un problema. O Ney ha dissipato circa un milione di euro giocando ad un casinò online, come testimoniato durante una diretta streaming. Il campione ha finto di scoppiare in lacrime disperato, ma ben presto Neymar ha riacquistato il buon umore, segno che per lui non si tratta di una perdita così grave. Un suo amico che era collegato ha commentato “come perdere un milione in un’ora”, il numero 10 del Brasile ha riso rispondendo “che non l’ha fatto nessuno”. Insomma, una perdita ingente, ma per le sue tasche tutto sommato trascurabile. Le immagini sono diventate virali e hanno scatenato non poche polemiche.