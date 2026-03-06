Napoli Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Torino streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI TORINO STREAMING TV – Oggi, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 20,45 Napoli e Torino scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 28esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Torino in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Torino sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Torino è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 6 marzo 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Torino in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, A. Santos; Hojlund. All. Conte

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa