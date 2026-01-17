Napoli Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 18 Napoli e Sassuolo scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Sassuolo in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Sassuolo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Sassuolo è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 17 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Sassuolo in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.