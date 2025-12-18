Napoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale della Supercoppa italiana

NAPOLI MILAN STREAMING TV – Questa sera, 18 dicembre 2025, dalla Kingdom Arena di Riad, alle ore 20 Napoli e Milan scendono in campo per la semifinale di Supercoppa italiana. Dove vederla in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli sarà visibile in diretta tv (gratis) su Italia 1 e in live streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Milan è in programma per le ore 20 di oggi, 18 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang