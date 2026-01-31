Napoli Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Napoli Fiorentina streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

NAPOLI FIORENTINA STREAMING TV – Oggi, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 18 Napoli e Fiorentina scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Napoli Fiorentina in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Napoli e Fiorentina sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Fiorentina è in programma per le ore 18 di oggi, sabato 31 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Fiorentina in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmundsson, Harrison. All. Vanoli