Napoli Cagliari streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A live

NAPOLI CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, mercoledì 25 settembre 2019, alle ore 21 Napoli e Cagliari scendono in campo allo stadio San Paolo per la quinta giornata della Serie A 2019-2020.

Dove vedere Napoli Cagliari in tv e live streaming? Sky o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Napoli Cagliari: dove vederla in tv

La partita di Serie A, valida per la quinta giornata della stagione 2019 2020, tra Napoli e Cagliari sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Napoli Cagliari è fissato alle ore 21 di oggi, mercoledì 25 settembre 2019.

Napoli Cagliari: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Napoli e Cagliari sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Napoli Cagliari streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le formazioni di Napoli e Cagliari per la sfida di questa sera? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la sfida della Serie A 2019 2020 in programma oggi, mercoledì 25 settembre 2019:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik

Indisponibili: Hysaj (In dubbio)

Squalificati: –

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandev, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Pavoletti

Indisponibili: Cragno, Faragò, Nainggolan, Pavoletti

Squalificati: –

LE PARTITE DELLA 5A GIORNATA DELLA SERIE A

Napoli Cagliari streaming: le parole dei due allenatori

Ieri, in vista della sfida di oggi allo stadio San Paolo, Carlo Ancelotti non si è presentato in conferenza stampa. Lo ha fatto invece il collega del Cagliari, Maran. “Le assenze non ci devono preoccupare – ha detto il tecnico rossoblù -. Abbiamo tanti ragazzi disposti a scendere in campo e dare il loro contributo. Questi ragazzi sono tutti importanti. Quando c’è un’assenza, devono venire fuori tutti gli aspetti. Quando ci sono gare così ravvicinate, devo fare delle valutazioni. Cigarini oggi si è allenato e anche Castro, ma entrambi sono affaticati, per cui devo valutare. Il modulo? Come dico sempre, i numeri non sono importanti. Dobbiamo essere bravi a cambiare pelle a gara in corso, in base alle situazioni”.

