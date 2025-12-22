Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:36
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la finale della Supercoppa italiana

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la finale della Supercoppa italiana

NAPOLI BOLOGNA STREAMING TV – Questa sera, lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 20 Napoli e Bologna scendono in campo a Riad (Arabia Saudita) per la finale della Supercoppa italiana. Dove vederla in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna sarà visibile in diretta tv (gratis) su Italia 1 e in live streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Napoli Bologna è in programma per le ore 20 di oggi, 22 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Napoli Bologna in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Juventus Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Bologna Inter streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale della Supercoppa italiana
Sport / 19 marzo 1970: il giorno in cui Michele Dancelli oscurò Willy Brandt
Ti potrebbe interessare
Sport / Juventus Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Bologna Inter streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale della Supercoppa italiana
Sport / 19 marzo 1970: il giorno in cui Michele Dancelli oscurò Willy Brandt
Sport / Napoli Milan streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale della Supercoppa italiana
Sport / Paolo Simoncelli: “Quel giorno mi arrivò addosso un vento che sapeva di morte, volevo fermare Marco”
Calcio / Mbappé vince la causa contro il Psg: il club condannato a versare 61 milioni di euro al campione francese
Sport / Tennis: Atp vara nuove regole contro il caldo estremo. Ecco cosa cambierà dalla prossima stagione
Sport / Cobolli Gigli: “Elkann dice che non vende la Juventus? Diceva così anche di Gedi”
Sport / Roma Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Bologna Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ricerca