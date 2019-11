Mourinho nuovo allenatore del Tottenham: contratto fino al 2023

José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Il club londinese ha annunciato l’ingaggio dell’allenatore portoghese a poche ore dall’esonero di Mauricio Pochettino. Per Mourinho un contratto fino al 2023: “José è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio”, ha detto il presidente degli Spurs, Daniel Levy. “Ha molta esperienza, ha vinto in tutti i club in cui ha allenato e siamo sicuri che porterà energia nello spogliatoio”.

Ex allenatore tra gli altri di Inter e Chelsea, Mourinho torna in panchina dopo poco meno di un anno dall’esonero con il Manchester United. “Sono emozionato di poter allenare un club con questa tradizione e con dei tifosi tanto calorosi”: queste le prime parole del nuovo manager del Tottenham.

“La qualità della squadra e del settore giovanile mi elettrizza. Lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha convinto a firmare”, ha aggiunto Mourinho.

