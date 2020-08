MotoGp, non funzionano i freni: Vinales si lancia dalla moto in corsa | VIDEO

MotoGp, non funzionano i freni: Vinales si lancia da moto in corsa | VIDEO

Momenti di grande paura oggi per Maverick Vinales durante il Gran Premio della Stiria, in Austria, di MotoGp: il pilota spagnolo si preparava ad affrontare una delle curve del tracciato quando si è reso conto che i freni della sua Yamaha non funzionavano più. Così, ha avuto il sangue freddo di gettarsi dalla sua moto (a oltre 200 km orari) per mettersi in salvo. La sua Yamaha, andata a sbattere contro le barriere protettive a bordo pista, ha anche preso fuoco. Vinales, invece, nonostante sia scivolato per decine di metri sull’asfalto è uscito dall’incidente totalmente illeso, seppur sotto shock.

Solo una settimana fa Vinales aveva rischiato la vita in un altro incidente in gara, al Red Bull Ring, sempre in Austria. In quell’occasione, però, lo spagnolo era stato davvero fortunato: dopo un incidente Johann Zarco e Franco Morbidelli, Vinales (insieme a Valentino Rossi) era stato sfiorato dalle moto del francese e dell’italo-brasiliano che rotolavano senza controllo sulla pista, prima di sollevarsi in aria. La sequenza di quei momenti è davvero paurosa: Vinales e Rossi sono stati infatti graziati per pochi millimetri. Oggi, poi, durante il Gran Premio della Stiria, per lo spagnolo c’è stato un altro grande spavento. Conclusosi, per fortuna, senza alcuna conseguenza.

