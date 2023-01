Morto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc

L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio è morto. Aveva 79 anni. A capo della Federcalcio dal 2014 al 2017, si dimise in maniera polemica dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia della Nazionale guidata da Giampiero Ventura. Per molti anni Tavecchio era stato a capo della Lega Nazionale Dilettanti. Due anni fa era tornato nel mondo calcistico assumendo la guida del Comitato regionale della Lombardia, la sua regione.

L’ultima uscita pubblica due settimane fa in occasione dell’assemblea della Lnd Lombardia, poi alcuni problemi di tipo polmonare e l’improvviso peggioramento delle sue condizioni che lo hanno portato mercoledì scorso al ricovero in un ospedale brianzolo. La morte nella notte. I funerali si svolgeranno lunedì 30 gennaio a Ponte Lambro, suo paese natale.

A luglio avrebbe compiuto 80 anni, poche settimane fa alcuni club di Serie C, lo avevano contattato per sondarne la disponibilità a candidarsi come presidente della Lega Pro.