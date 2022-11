Mondiali, clamorosa vittoria del Marocco contro il Belgio: a Bruxelles auto ribaltate e motorini dati alle fiamme

Violenti incidenti a Bruxelles dopo l’incredibile vittoria del Marocco ai mondiali in Qatar. Centinaia di sostenitori dei Leoni dell’Atlante si sono riversati in strada per celebrare l’impresa di Hakim Ziyech e dei suoi compagni, che hanno sconfitto per 2-0 il Belgio, considerato tra i favoriti per la vittoria finale del torneo. I primi incidenti nelle strade della capitale belga si sono verificati prima ancora della fine del match. Diversi video diffusi online mostrano auto ribaltate e monopattini dati alle fiamme. Per contenere i disordini, è stato schierato un centinaio di agenti in divisa anti-sommossa.

Bruxelles déjà dans tout ses états alors que le match n’est même pas encore terminé 🤣 belgique maroc ça rigole pas #BELMAR #belgique #Maroc pic.twitter.com/wVCMyM6ln0 — 🇲🇦🇧🇪 (@iinessee) November 27, 2022

“Condanno con la massima fermezza gli incidenti di questo pomeriggio. La polizia è già intervenuta con fermezza. Consiglio ai tifosi di non venire in centro città. La polizia sta usando tutti i suoi mezzi per mantenere l’ordine pubblico. Ho dato loro ordine di procedere con gli arresti amministrativi nei confronti dei responsabili degli scontri”, ha scritto su Twitter il sindaco di Bruxelles, Philippe Close.