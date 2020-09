Mondiali ciclismo Imola 2020 streaming e diretta tv: dove vedere le gare

Dal 24 al 27 settembre 2020 ad Imola vanno in scena i Mondiali di cliclismo 2020. Inizialmente, la sede scelta per la disputa della massima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causa della pandemia di Covid-19, l’UCI è stata costretta a trovare una soluzione in tempi rapidi e la decisione è ricaduta su Imola. Ma dove vedere i Mondiali di ciclismo in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le gare verranno trasmesse ogni giorno in diretta tv da Rai Sport, che dividerà la programmazione tra Rai Sport +HD e Rai Due, e dalla tv satellitare Eurosport.

Mondiali ciclismo Imola 2020 streaming

Non solo tv: le varie gare in programma saranno visibili anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratis) ed Eurosport Player (riservata agli abbonati). Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su un’altra piattaforma streaming: DAZN.

Il programma

Abbiamo visto dove vedere le gare, ma qual è il programma dei Mondiali di ciclismo Imola 2020 e gli orari delle singole gare? Di seguito tutte le info:

Giovedì 24 settembre 2020

Prova a cronometro donne Elite (31,7 km): ore 14,40-16,30

Diretta tv su:

Eurosport 1: ore 14,35

Rai Due: ore 14,30

Venerdì 25 settembre 2020

Prova a cronometro uomini Elite (31,7 km): ore 14,30-16,35

Diretta tv su:

Eurosport 1: ore 14,25

Rai Sport: ore 14,00

Rai Due: ore 14,30

Sabato 26 settembre 2020

Prova in linea donne Elite (143 km): ore 12,35-16,45

Diretta tv su:

Eurosport 1: ore 12,30

Rai Sport: ?

Rai Due: ore 14

Domenica 27 settembre 2020

Prova in linea uomini Elite (258,2 km): ore 09,45-16,45

Diretta tv su:

Eurosport 2: ore 9,40

Rai Sport: ?

Rai Due: ore 14

