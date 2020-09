Mondiali ciclismo Imola 2020: il percorso della gara su strada

Oggi, domenica 27 settembre 2020, alle ore 9,45 parte la gara su strada dei Mondiali di ciclismo di Imola 2020. Inizialmente, la sede scelta per la disputa della massima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causa della pandemia di Covid-19, l’UCI è stata costretta a trovare una soluzione in tempi rapidi e la decisione è ricaduta su Imola. Ma qual è il percorso della gara su strada? Si tratta di un circuito di 28,8 chilometri, completamente ondulato, con salite al 10 per cento e al 14 per cento. I professionisti dovranno ripeterlo nove volte per un totale di 259,2 chilometri e 5000 metri di dislivello mentre le donne lo percorreranno cinque volte per complessivi 144 chilometri e 2750 metri di dislivello. Da Imola si andrà verso Bergullo, il circuito dei Tre Monti e le salite capaci di fare la selezione con Mezzolano e Gallisterna: Colombarina via Mazzolano, Ca’ Santa Lucia via Mazzolano, Riolo Terme sp.306, Isola sp.65, Cima Gallisterna sp.65, Ca’ Colombara via Sabbioni, Il Soldo via Nuvolari e Imola all’Autodromo.

Streaming e diretta tv

Dove vedere i Mondiali di ciclismo su strada di Imola 2020 in tv e live streaming? Le gare verranno trasmesse ogni giorno in diretta tv da Rai Sport, che dividerà la programmazione tra Rai Sport +HD e Rai Due, e da Eurosport. Inoltre, saranno visibili anche in streaming su RaiPlay.it ed Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN.

Potrebbero interessarti Spezia Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A Aspettando i maschietti, arriva il bis di Anna Van Der Breggen (di S. Gambino) Inter Fiorentina streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Serie A