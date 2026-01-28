Monaco Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League

MONACO JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 21 Monaco e Juventus scendono in campo allo stadio Luis II di Monaco, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Monaco Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio:

Monaco Juventus: dove vederla in tv

La partita di Champions League tra Monaco e Juventus sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Monaco Juventus è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Champions League Monaco Juventus sarà visibile tramite la piattaforma a pagamento – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Partita: Monaco-Juventus

Monaco-Juventus Dove : stadio Luis II, Monaco

: stadio Luis II, Monaco Data: mercoledì 28 gennaio 2026

mercoledì 28 gennaio 2026 Ore: 21

21 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo, NOW

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di Champions League Monaco Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di questa sera:

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Golovin, Ansu Fati; Balogun. All. Pocognoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.