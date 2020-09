Mondiali ciclismo Imola 2020: programma, percorso, streaming e diretta tv

Non c’è respiro per il ciclismo. Terminato il Tour de France 2020, è già arrivato il momento dei Mondiali 2020, in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre. Inizialmente, la sede scelta per la disputa della massima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causa della pandemia di Covid-19, l’UCI è stata costretta a trovare una soluzione in tempi rapidi e la decisione è ricaduta su Imola. Ma qual è il programma dei Mondiali di cliclismo di Imola 2020? E il percorso? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Il programma

Di seguito il programma dei Mondiali di ciclismo Imola 2020 e gli orari:

Giovedì 24 settembre 2020

Prova a cronometro donne Elite (31,7 km): ore 14,40-16,30

Diretta tv su:

Eurosport 1: ore 14,35

Rai Due: ore 14,30

Venerdì 25 settembre 2020

Prova a cronometro uomini Elite (31,7 km): ore 14,30-16,35

Diretta tv su:

Eurosport 1: ore 14,25

Rai Sport: ore 14,00

Rai Due: ore 14,30

Sabato 26 settembre 2020

Prova in linea donne Elite (143 km): ore 12,35-16,45

Diretta tv su:

Eurosport 1: ore 12,30

Rai Sport: ?

Rai Due: ore 14

Domenica 27 settembre 2020

Prova in linea uomini Elite (258,2 km): ore 09,45-16,45

Diretta tv su:

Eurosport 2: ore 9,40

Rai Sport: ?

Rai Due: ore 14

Mondiali ciclismo Imola 2020: il percorso

Abbiamo visto il programma e gli orari delle gara, ma qual è il percorso delle gare dei Mondiali di ciclismo Imola 2020? Di seguito tutti i dettagli:

LA CRONOMETRO

Non sarà certamente una prova facile perché oltre agli avversari, a rendere più pesanti le ruote dei pretendenti sarà un tracciato ondulato che si snocciola su 31.7 chilometri di gara con start all’autodromo, toccando Casalfiumanese, l’intertempo a Borgo Tossignano poi Codrignano e l’arrivo nuovamente all’Autodromo.

LA GARA SU STRADA

Si tratta di un circuito di 28.8 chilometri, completamente ondulato, con salite al 10 per cento e al 14 per cento. I professionisti dovranno ripeterlo nove volte per un totale di 259,2 chilometri e 5000 metri di dislivello mentre le donne lo percorreranno cinque volte per complessivi 144 chilometri e 2750 metri di dislivello. Da Imola si andrà verso Bergullo, il circuito dei Tre Monti e le salite capaci di fare la selezione con Mezzolano e Gallisterna: Colombarina via Mazzolano, Ca’ Santa Lucia via Mazzolano, Riolo Terme sp.306, Isola sp.65, Cima Gallisterna sp.65, Ca’ Colombara via Sabbioni, Il Soldo via Nuvolari e Imola all’Autodromo.

Streaming e diretta tv

Dove vedere i Mondiali di ciclismo su strada di Imola 2020 in tv e live streaming? Le gare verranno trasmesse ogni giorno in diretta tv da Rai Sport, che dividerà la programmazione tra Rai Sport +HD e Rai Due, e da Eurosport. Inoltre, saranno visibili anche in streaming su RaiPlay.it ed Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN.

