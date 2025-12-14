Milan Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Milan Sassuolo streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 12.30 Milan e Sassuolo scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Sassuolo in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Sassuolo sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Sassuolo è in programma per le ore 12.30 di oggi, domenica 14 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Sassuolo in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All:. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté. All. Grosso.