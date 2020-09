Milan Monza streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Questa sera, sabato 5 settembre 2020, alle ore 20,45 Milan e Monza scendono in campo allo stadio San Siro (a porte chiuse) per una sfida amichevole che riporta alla memoria il passato dei rossoneri e fa sognare i biancorossi. Le due squadre infatti sono il passato e il presente di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che dopo aver gestito il Milan, si sono cimentati in una nuova avventura alla guida del Monza ora in Serie B. Dove vedere Milan Monza in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

C’è più di un modo per guardare in tv la partita tra Milan e Monza, in programma oggi – 5 settembre 2020 – alle ore 20,45. La gara sarà trasmessa da Milan TV, canale ufficiale rossonero. Quindi si potrà vedere sul canale 230 di Sky, per chi avesse l’abbonamento a Milan TV. Oppure la sfida potrà essere vista su DAZN, in televisione, attraverso l’applicazione apposita scaricabile su una smart tv o grazie all’ausilio di supporti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. In alternativa è possibile utilizzare l’app di DAZN sulle console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Ma non finisce qui: Milan-Monza sarà visibile anche in chiaro (gratis) sulle reti Mediaset, in particolare su Italia 1.

Milan Monza in live streaming

Abbiamo visto dove vedere Milan Monza in tv, ma in live streaming? La partita amichevole sarà visibile in streaming grazie alla piattaforma SkyGo, sempre se si è in possesso dell’abbonamento a Milan TV, su DAZN e sul sito Sportmediaset.it.

