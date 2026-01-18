Icona app
Sport

Milan Lecce streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

di Anton Filippo Ferrari
Milan Lecce streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

MILAN LECCE STREAMING TV – Oggi, domenica 18 gennaio 2026, alle ore 20,45 Milan e Lecce scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Lecce in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Milan e Lecce sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Milan Lecce è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 18 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Milan Lecce in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

In aggiornamento…
TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca