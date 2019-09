Giampaolo-Milan: è (già) finita? I rossoneri pensano a Garcia

Marco Giampaolo sarebbe sull’orlo dell’esonero. La pesante sconfitta contro la Fiorentina ha spinto i dirigenti del Milan a dedicare diverse ore di riflessione sul proprio tecnico, il cui destino – oggi – sembra molto incerto.

Le parole a caldo di Paolo Maldini dopo il ko con i viola potrebbero non garantire la conferma al tecnico, a cui però il club starebbe pensando di concedere l’ultima chance contro il Genoa di Andreazzoli (anche lui a rischio) per salvare la panchina.

Nel frattempo però la dirigenza rossonera starebbe valutando alcune alternative: da una parte l’ex Roma Rudi Garcia (secondo molti il candidato forte); dall’altra la coppia Shevchenko-Tassotti (solo una suggestione?). Quel che per ora sembra certo è che domani mattina alla ripresa degli allenamenti in campo ci sarà Marco Giampaolo.

Novità quindi non sono attese a breve. Anche se la delusione in Casa Milan c’è. “Sono tanti anni che il Milan non è al livello di una volta”, le parole di Paolo Maldini, direttore tecnico e leggenda del club che questa sera riceverà da Valerio Staffelli il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. “È una sofferenza per chi ama questa squadra”.

