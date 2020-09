Milan Bodo Glimt streaming e diretta tv: dove vedere il preliminare di Europa League

MILAN BODO GLIMT STREAMING TV – Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 20.30 Milan e Bodo Glimt si affrontano a San Siro per il terzo turno preliminare di Europa League. Dopo aver superato a Dublino lo Shamrock Rovers, i rossoneri affrontano un ulteriore sfida con il profumo d’Europa. Una gara secca contro i norvegesi assolutamente alla portata del Milan, ma da non sottovalutare. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30. Dove vedere Milan Bodo Glimt in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vedere Milan Bodo Glimt in tv e live streaming

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn, visibile anche tramite la app su Sky Q. Dazn trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di Europa League. Gli appassionati potranno dunque seguire il terzo turno preliminare in tv scaricando l’app ufficiale sulla smart tv oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Sarà possibile vedere la partita anche in streaming su DAZN: basterà registrarsi e abbonarsi per vedere la partita sul pc. Mentre su tablet e smartphone servirà scaricare l’applicazione.

Una gara che l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli invita a non prendere sotto gamba: “Stiamo preparando la gara come se fosse una finale. Ho detto alla squadra che questa deve essere la partita più importante della loro vita, soprattutto mentalmente. Serve grande concentrazione contro il Bodo Glimt. Poi, dopo il fischio finale, penseremo alla trasferta di Crotone”.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove e come vedere Milan Bodo Glimt in tv e streaming, ora spazio alle probabili formazioni. I rossoneri, reduci dalla vittoria alla prima di campionato sul Bologna, se la vedranno con i dominatori del campionato norvegese. Primi a quota 50 punti, hanno sedici lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica e in 18 giornate hanno raccolto tutte vittorie e due pareggi. Pioli non fa sconti e schiera la miglior formazione possibile. In porta il solito Donnarumma, in difesa la stessa linea a quattro vista con il Bologna: Calabria a destra, Hernandez a sinistra, la coppia Kjaer-Gabbia come centrali. Duarte, risultato positivo al Coronavirus, stava recuperando una buona condizione e avrebbe potuto indossare una maglia da titolare, ma così non sarà. Kessiè e Bennacer a fermare la mediana dietro a Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers, unica novità data la squalifica di Rebic. In avanti ci sarà Ibrahimovic. Ecco chi dovrebbe scendere in campo per la partita del terzo turno preliminare di Europa League in programma oggi alle ore 20.30:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

BODO GLIMT (4-3-3): Haiklin; Konradsen, Lode, Holbraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saitnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. Knutsen

