Dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel Super G femminile ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone ha ricevuto i complimenti da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Bravissima! Hai onorato la bandiera ancora di più. Una medaglia d’oro meritatissima. Ci contavo” ha dichiarato il Capo dello Stato alla sciatrice che il 3 aprile 2025 aveva subito un gravissimo infortunio che aveva rischiato di compromettere per sempre la sua carriera. La sciatrice azzurra ha chiuso la gara in 1’23”41 precedendo la francese Miradoli e l’austriaca Cornelia Huetter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

“È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto ‘o la va o la spacca’, non pensavo di poter vincere l’oro. Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale. Forse ce l’ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un’outsider” ha dichiarato la sciatrice subito dopo la vittoria. A complimentarsi con la portabandiera azzurra anche la collega e rivale Sofia Goggi, uscita di scena in seguito a una caduta: “Prima di parlare di me avrei dovuto complimentarmi con Brignone. Con tutti i mesi passati dopo l’infortunio, il recupero, non è facile tornare e arrivare così. Ha sempre sentito questo superG in Coppa del mondo. Onore e merito a lei”.