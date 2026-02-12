Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Federica Brignone vince l’oro alle Olimpiadi 10 mesi dopo l’infortunio: “Non me lo sarei mai aspettato”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Vittoria della sciatrice azzurra nel Super G femminile

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Incredibile vittoria di Federica Brignone che conquista la medaglia d’oro nel Super G femminile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La sciatrice azzurra ha chiuso in 1’23”41 precedendo la francese Miradoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Il trionfo della Brignone arriva a 10 mesi dal terribile infortunio alla gamba sinistra che ha rischiato di chiuderle la carriera. “È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto ‘o la va o la spacca’, non pensavo di poter vincere l’oro. Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale. Forse ce l’ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un’outsider”.

A complimentarsi con la portabandiera azzurra anche la collega e rivale Sofia Goggi, uscita di scena in seguito a una caduta: “Prima di parlare di me avrei dovuto complimentarmi con Brignone. Con tutti i mesi passati dopo l’infortunio, il recupero, non è facile tornare e arrivare così. Ha sempre sentito questo superG in Coppa del mondo. Onore e merito a lei”. Federica Brignone ha vinto davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla mamma, Ninna Quario: “Dico solo che è fantastica. Io credevo che sarebbe tornata, ma vincere la medaglia olimpica in superG, l’oro poi, è troppo brava, sto male. L’oro olimpico adesso non manca più, grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo periodo, con l’affetto, con i regali, con le parole. Spero che tutti siano felici come noi oggi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Super-G femminile streaming e diretta tv: dove vedere la gara
Sport / Confessa il tradimento della fidanzata dopo il bronzo alle Olimpiadi, la replica della ragazza
Sport / Vince il bronzo alle Olimpiadi e confessa di aver tradito la fidanzata in tv
Ti potrebbe interessare
Sport / Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Super-G femminile streaming e diretta tv: dove vedere la gara
Sport / Confessa il tradimento della fidanzata dopo il bronzo alle Olimpiadi, la replica della ragazza
Sport / Vince il bronzo alle Olimpiadi e confessa di aver tradito la fidanzata in tv
Sport / Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Super-G maschile streaming e diretta tv: dove vedere la gara
Sport / La dieta di Sofia Goggia, come si tiene in forma la campionessa azzurra
Sport / Napoli Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia
Sport / Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Curling (doppio misto) Costantini Mosaner streaming e diretta tv: dove vedere la finale per il bronzo
Sport / Le prime parole di Lindsey Vonn dopo l’infortuno a Cortina: “La vera sconfitta nella vita è non provarci”
Sport / Roma Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Super Bowl 2026, vincitore: ecco chi ha vinto la finale NFL
Ricerca