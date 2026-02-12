Federica Brignone vince l’oro alle Olimpiadi 10 mesi dopo l’infortunio: “Non me lo sarei mai aspettato”

Incredibile vittoria di Federica Brignone che conquista la medaglia d’oro nel Super G femminile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La sciatrice azzurra ha chiuso in 1’23”41 precedendo la francese Miradoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Il trionfo della Brignone arriva a 10 mesi dal terribile infortunio alla gamba sinistra che ha rischiato di chiuderle la carriera. “È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto ‘o la va o la spacca’, non pensavo di poter vincere l’oro. Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale. Forse ce l’ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un’outsider”.

A complimentarsi con la portabandiera azzurra anche la collega e rivale Sofia Goggi, uscita di scena in seguito a una caduta: “Prima di parlare di me avrei dovuto complimentarmi con Brignone. Con tutti i mesi passati dopo l’infortunio, il recupero, non è facile tornare e arrivare così. Ha sempre sentito questo superG in Coppa del mondo. Onore e merito a lei”. Federica Brignone ha vinto davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla mamma, Ninna Quario: “Dico solo che è fantastica. Io credevo che sarebbe tornata, ma vincere la medaglia olimpica in superG, l’oro poi, è troppo brava, sto male. L’oro olimpico adesso non manca più, grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini in questo periodo, con l’affetto, con i regali, con le parole. Spero che tutti siano felici come noi oggi”.