Morte Maradona, audio shock del medico: “Il gordo sta morendo”

Spuntano nuovi dettagli sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre. Il portale Infobae ha pubblicato le tracce audio della telefonata tra il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, principali imputati nel caso che indaga sul decesso per presunto omicidio colposo dell’idolo del calcio mondiale.

Morte Maradona, i messaggi audio WhatsApp tra i due medici

“Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione – ha detto il medico negli attimi concitati del malore di Maradona -, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti”. Successivamente, il neurochirurgo Leopoldo Luque ha contattato un collega confermando la notizia dell’imminente morte del Pibe de Oro: “Sì, scemo,“Il gordo si fregherà da solo morendo (“El gordo se va a cagar muriendo”). Pare abbia avuto un arresto cardio-respiratorio, io sto andando lì”. I due medici hanno avuto un’intenso scambio di messaggi il 25 novembre 2020, giorno della morte di Mardona. Per 33 minuti Leopoldo Luque e Agustina Cosachov hanno scambiato diversi messaggi WhatsApp in cui hanno raccontato ciò che stava accadendo nel paese San Andres de Tigre, dove Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz erano andati per un controllo di routine. Ma oltre ai testi, è passata una quantità importante di audio in cui hanno raccontato passo dopo passo quello che è successo mentre i medici del servizio prepagato hanno cercato senza successo di rianimare Maradona.

La reazione della figlia di Maradona ai messaggi audio

La prima a reagire pubblicamente dopo la diffusione dell’audio è stata Dalma Maradona, la figlia del Pibe de Oro, che su Twitter ha raccontato di aver vomitato dopo aver sentito la conversazione tra i medici Luque e Cosachov. Dalma ha puntato il dito anche contro Matías Morla, l’avvocato di Maradona nell’ultimo periodo, al quale imputa la responsabilità di aver scelto proprio Luque per occuparsi della salute del padre.

