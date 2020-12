L’ex moglie Claudia Villafane e le due figlie, Dalma e Gianinna sono state escluse dall’eredità. Lo avrebbe scritto Diego Armando Maradona nel suo testamento. Entra nel vivo la complessa e intricata vicenda dell’eredità del Pibe de Oro, con tanti pretendenti che non vedono l’ora di mettere le mani nell’immenso patrimonio del campione. Secondo quanto rivela il Clarìn, ultimamente il calciatore avrebbe modificato le sue volontà, mentre soggiornava a Dubai.

In quell’occasione Diego avrebbe stabilito di eliminare dall’asse ereditario la compagna con la quale è stato sposato per 24 anni e le due figlie nate da quel matrimonio. Già da cinque anni in effetti andavano avanti i problemi legali tra Maradona e Claudia, dopo che il Diez scoprì un buco di 6 milioni di dollari e la sparizione di centinaia di cimeli collezionati nel corso della sua carriera. Partì così una causa che si è trascinata negli anni. Se quanto rivela il quotidiano argentino venisse confermato, le tre donne non potrebbero beneficiare dell’eredità che in teoria spetta ai discendenti diretti. Insomma, una battaglie legale che durerà ancora a lungo.

Intanto in Argentina proseguono le indagini per chiarire eventuali responsabilità nella morte del campione. Secondo quanto rivela l’autopsia, Maradona sarebbe morto nel sonno. Repubblica riporta la testimonianza dell’infermiera Gisela Madrid, che ha detto di aver sentito Maradona muoversi in camera verso le 6.30 del 25 novembre. Nessuno è entrato nella sua stanza fino alle 11. “Non si sveglia il leone quando dorme”, disse la cuoca e governante, Monona. Purtroppo però Diego non stava dormendo, ma era morto. “Non ho abbandonato Diego e non ero il suo unico medico!”, si è difeso il dottor Leopoldo Luque, il neurochirurgo indagato per omicidio colposo e abbandono di persona insieme alla psichiatra Agustina Cosachov.

