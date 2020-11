Il patrimonio di Diego Armando Maradona

A quanto ammonta il patrimonio di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di sempre morto il 25 novembre all’età di 60 anni? Ora che il re di Napoli non c’è più potrebbe scatenarsi una guerra per la sua eredità. Secondo quanto riportato dai media argentini, il patrimonio Maradona ammonterebbe a 275 milioni di dollari, tra beni mobili e immobili. Un patrimonio che però, per stessa ammissione di Maradona, potrebbe non finire nelle mani dei figli, ma destinato a qualche giusta causa. “Lascerò tutto a organizzazioni benefiche – le sue parole -, saranno loro a distribuire il mio denaro, non chi mi vuole sfruttare”.

Le voci sulla “povertà”

A complicare il quadro relativo al patrimonio di Diego Armando Maradona sono arrivate le parole di Luis Ventura, giornalista argentino da anni vicino al Diez. Poche ore dopo la morte del Pibe de Oro, il giornalista ha spiegato che l’enorme patrimonio accumulato prima da calciatore e poi da tecnico e uomo immagine sarebbe stato “parzialmente sperperato a causa delle sue mani bucate e, in gran parte, sottratto da chi lo circondava con il fine di aggirarlo e svuotargli le tasche”.

Patrimonio Maradona: le accuse della figlia Giannina

“Tutto quello che ho guadagnato lo donerò e lo daranno a qualcun altro quando morirò. Ma ora no, perché sto benissimo”, disse Maradona sul suo patrimonio. Parole che fecero arrabbiare la figlia Giannina: “Lo stanno uccidendo senza che se ne accorga, a forza di sedativi, ridotto dalle donne da leone a coniglio”, disse la ragazza (ex moglie dell’attaccante del Manchester City, Kun Aguero). Quindi la reazione del padre: “Non le lascerò neppure una lira, deve sapere che né lei né sua sorella né sua madre avranno nulla dopo la mia morte – disse -. Lascerò tutto a organizzazioni benefiche, saranno loro a distribuire il mio denaro, non chi mi vuole sfruttare”.

La causa contro l’ex moglie Claudia e Giannina

Un anno fa Maradona era addirittura arrivato alle vie legali contro l’ex moglie Claudia Villafane, il suo attuale compagno e la figlia Giannina, avviando contro di loro una causa civile. I tre, secondo l’ex Napoli, avrebbero sottratto dal patrimonio Maradona circa 9 milioni di dollari per una serie di speculazioni finanziare e immobiliari andate male. “Mio padre sta male e ormai sta morendo e non sa più che cosa dice”, si era difesa Giannina.

Eredi Maradona

Ovviamente per capire a chi andranno i soldi e i beni di Maradona bisognerà aspettare l’apertura del testamento (sempre che il Pibe de Oro l’abbia fatto). Ma chi sono i suoi eredi? Oltre alle due figlie, avute dal matrimonio con Claudia Villafane (finito nel 2004), Dalma e Giannina, Maradona ha avuto altri figli da altre relazioni. Tra i figli riconosciuti e dunque legittimati ad una quota di eredità ci sono anche:

Diego Junior Maradona, nato a Napoli nel 1986 dalla relazione tra Maradona e Cristiana Sinagra;

Lana Maradona, nata nel 1996, riconosciuta d’ufficio dalla magistratura argentina;

Diego Fernando Maradona, nato nel 2013 dalla relazione con l’argentina Veronica Ojeda.

Per non parlare poi di altri ragazzi e ragazze (si parla di tre giovani cubani e una argentina) mai riconosciuti ma che potrebbero farsi avanti… Insomma, di certo la spartizione dell’eredità di Diego Armando Maradona non sarà affatto semplice.

