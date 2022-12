Macron scende in campo per consolare i giocatori della Francia: Mbappé e Deschamps lo ignorano | VIDEO

Macron consola i giocatori della Francia: Mbappé e Deschamps lo ignorano

Il presidente della Francia Emmanuel Macron è sceso in campo al termine della finale dei Mondiali che ha visto trionfare l’Argentina per consolare i giocatori del suo Paese: in molti, però, hanno sottolineato come sia Mbappé che Deschamps abbiano quasi ignorato l’inquilino dell’Eliseo.

🏐 -Macron, che ha cercato in tutti i modi di catturare l’attenzione alla finale dei mondiali, in campo dopo la sconfitta della Francia con l’Argentina, e i giocatori non lo riconoscono nemmeno 😂 pic.twitter.com/qhDjNViQGF — g.c-5y82 (@5y82C) December 18, 2022

Nei filmati circolati sui social subito dopo la fine della partita, infatti, si vede Macron consolare Kylian Mbappé con quest’ultimo che risponde a malapena al presidente francese.

La stessa scena si ripete pochi attimi dopo quando l’allenatore dei bleus Didier Deschamps voltarsi dall’altra parte quando il presidente francese gli passa accanto.

Nessun incidente diplomatico ovviamente: i giocatori della Francia evidentemente avevano poca voglia di parlare e volevano essere lasciati soli per smaltire la delusione.

Macron, poi, ha tenuto un discorso negli spogliatoi in cui si è detto fiero di quanto fatto dai calciatori della Francia.