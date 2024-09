Ufficiale: la Roma ha esonerato Daniele De Rossi

Clamoroso a Trigoria: Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma. A renderlo noto, con grande sorpresa tra i tifosi, è stato il club giallorosso con una nota sul proprio sito. “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.

L’ex bandiera della Roma paga l’inizio di stagione non all’altezza delle aspettative: 3 pareggi e 1 sconfitta nella prime quattro giornate. Risultati che non sono andati giù alla proprietà visti anche i grandi investimenti fatti in estate. E ora? Chi arriverà al posto di De Rossi? Tanti gli allenatori liberi sul mercato: Massimiliano Allegri, Stefano Pioli (che però sarebbe vicino ad andare ad allenare in Arabia), Maurizio Sarri, e il sogno per molti tifosi Jurgen Klopp… Nelle prossime ore la risposta. E intanto la piazza ribolle.