L’argentino Martinez premiato come miglior portiere dei Mondiali: il gestaccio in mondovisione | VIDEO

Mondiali Qatar, il gestaccio del portiere argentino Emiliano Martinez | VIDEO

Scivolone dell’argentino Emiliano Martinez che, dopo essere stato premiato come miglior portiere dei Mondiali in Qatar, fa un gestaccio in mondovisione.

L’estremo difensore dell’Aston Villa, protagonista della finale con un rigore parato a Coman, dopo aver ricevuto il premio si è portato il trofeo all’altezza dei genitali.

“Era destino soffrire, ma quello che ho sempre sognato era vincere un Mondiale e ora non ho parole per descrivere la mia felicità. Rigori? Ero tranquillo, quello che dico sempre ai miei compagni è di stare sereni e anche stavolta è andata bene. Dedico questo trionfo alla mia famiglia e ai miei amici” ha dichiarato Martinez alla fine della partita.