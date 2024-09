Morto il pilota e youtuber Luca Salvadori: aveva 32 anni

È morto all’età di 32 anni il pilota e youtuber Luca Salvadori: il centauro è rimasto vittima di un incidente durante una sul circuito stradale di Frohburg Dreieck, in Germania.

La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato durante il primo giro delle qualifiche: Salvadori sarebbe caduto dopo un contatto con il pilota tedesco Didier Grams. Trasportato in ospedale, è deceduto a causa delle gravità delle ferite riportate.

La notizia è stata confermata sui social dai familiari del giovane con un post sui social: “Monica Allegranzi e Maurizio Savadori comunicano che durante una gara IRRC in Germania Luca è stato coinvolto in un incidente per lui mortale. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Tra questi anche quello del ducatista Pecco Bagnaia, campione mondiale della MotoGP, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Luca Salvadori era diventato un punto di riferimento, non solo per me, ma per tutti gli appassionati del motorsport. In un mondo che funziona un po’ al contrario, dove il successo non sempre viene perdonato, commentava sempre in maniera oggettiva ogni gara, sessione, accaduto. Era diventato un appuntamento fisso. Non solo per le parole ma anche per il modo in cui era riuscito a farsi ascoltare”.

“Luca non mancherà solo a me, mancherà a tutti perché persone così sono fondamentali nel nostro mondo. Lui insieme ad Alberto Naska, The Talking Helmet ed I Nostri Piloti hanno iniziato qualcosa che non era mai stato fatto, spingendo molte più persone a seguire questo meraviglioso sport in una maniera diversa… quasi più da vicino di quanto possa farlo una televisione”.

Chi era Luca Salvadori

Figlio del produttore musicale Maurizio, fondatore e direttore della scuderia automobilistica Trident Racing, Luca Salvadori ha fatto il suo esordio nel mondo del motosport nel 2009 nel Campionato Italiano Velocità.

Il 32enne aveva proseguito la sua carriera tra Supersport e Superbike, fino all’arrivo, lo scorso anno, al Motomondiale. Appassionato anche di rally, Salvadori aveva partecipato all’International Road Championship.

Nel 2017 aveva aperto un canale Youtube che vantava cinquecentomila iscritti e oltre 600 video pubblicati. Nei suoi filmati, Salvadori proponeva esperienze personali di gara, prove di motociclette in pista e retrospettive su alcuni colleghi.