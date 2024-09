Ansia per Totò Schillaci, ricoverato in un ospedale di Palermo: “È in condizioni stabili, forza”

Ansia per Totò Schillaci ricoverato in un ospedale di Palermo

Sono ore d’ansia per Totò Schillaci: l’ex calciatore, infatti, è ricoverato in un ospedale di Palermo in gravi condizioni seppur stabili.

È stata la famiglia dell’eroe delle “notti magiche” di Italia 90 a confermare il ricovero attraverso un post pubblicato sui social: “Visto le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e visto le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò”.

L’ex attaccante è ricoverato dallo scorso sabato, dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Nelle ultime ore si erano rincorse voci infondate e tragiche, motivo per cui la famiglia ha deciso di rompere il silenzio per fare luce sulle condizioni di salute di Totò Schillaci.

Totò Schillaci aveva rivelato di aver avuto un tumore al colon, male che aveva sconfitto e che oggi si sarebbe ripresentato.

In un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato: “Il mondo mi è caduto addosso, sono andato in depressione e avevo paura di morire”.

“Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema” aveva aggiunto l’ex attaccante.