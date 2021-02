Luna Rossa vince la Prada Cup: adesso si gioca la Coppa America

Luna Rossa entra, ancora una volta, nella storia. Il team italiano demolisce Ineos Team UK con il punteggio di 7-1 e vola in finale, vincendo la Prada Cup.

Ora il team azzurro ha conquistato la qualificazione per il Match dell’America`s Cup 2021. Un risultato straordinario per il Team Prada Pirelli, che si è aggiudicato entrambe le regate (gara-7 e 8) guadagnandosi la possibilità di sfidare il defender e padrone di casa Emirates Team New Zealand dal 6 marzo prossimo nella 36ma edizione della Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo.

È la seconda volta che Luna Rossa vince le Challenger Series (21 anni dopo il memorabile successo su America One, sempre a Auckland), regalando all’Italia la terza partecipazione della storia all’America`s Cup (ci riuscì anche Il Moro di Venezia nel 1992).

Il prossimo obiettivo diventa quello di portare finalmente il trofeo in Italia, anche sei neozelandesi i rappresentano un ostacolo sicuramente molto temibile.

