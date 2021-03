Luna Rossa New Zealand streaming e diretta tv: dove vedere regata America’s Cup 2021

Nella notte di mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 4 in Italia (le quattro del pomeriggio in Nuova Zelanda), Luna Rossa e Team Emirates New Zealand si sfideranno nella prima regata della finale della America’s Cup 2021. Il team di Bertelli cercherà di prendersi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’edizione del 2000 e proverà a portare per la prima volta nella storia il trofeo in Italia. Le regate che determineranno la vincitrice si terranno a Auckland tra mercoledì 10 e mercoledì 17 marzo. Conquista il trofeo chi ne vince per primo sette. Dove vedere Luna Rossa New Zealand in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le regate della America’s Cup verranno trasmesse in diretta sia in chiaro da Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre), con la telecronaca di Giulio Guazzini, sia da Sky, che ha dedicato un canale a questa manifestazione: Sky America’s Cup (205), telecronaca di Guido Meda. A seguire le due imbarcazioni si affronteranno nella seconda regata di giornata.

Luna Rossa New Zealand streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire anche in streaming le regate della America’s Cup 2021 sia su RaiPlay.it, che ha una pagina dedicata all’America’s Cup, sia tramite SkyGo, l’app di Sky (riservata agli abbonanti della pay tv). Le regate tra Luna Rossa e New Zealand in streaming si potranno seguire anche su Now Tv.

Repliche

Non volete fare la notte. Tranquilli? Le regate tra Luna Rossa e New Zealand saranno trasmesse anche in replica. Sia la Rai sia Sky hanno predisposto nei rispettivi palinsesti la trasmissione delle gare in orari più accessibili. Rai Sport trasmetterà le regate già nel primo mattino, dopo le 8.30, mentre Sky lo farà in differenti fasce orarie nel corso di ogni giornata sempre sul canale dedicato (il 205).

Calendario America’s Cup 2021

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Luna Rossa New Zealand, ma qual è il calendario delle prossime regate dell’America’s Cup 2021? Ecco il calendario della Coppa America:

10 marzo 2021

Gara 1: ore 4.00

Gara 2: a seguire

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

12 marzo 2021

Gara 3: ore 4.00

Gara 4: a seguire

13 marzo 2021

Gara 5: ore 4.00

Gara 6: a seguire

14 marzo 2021

Gara 7: ore 4.00

Eventuale Gara 8: a seguire

15 marzo 2021

Eventuale Gara 9: ore 4.00

Eventuale Gara 10: a seguire

16 marzo 2021

Eventuale Gara 11: ore 4.00

Eventuale Gara 12: a seguire

17 marzo 2021

Eventuale Gara 13: ore 4.00

Potrebbero interessarti America's Cup 2021, Luna Rossa-New Zealand: il calendario Juventus Porto streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League Torino Inter streaming e diretta tv: dove vederla