Luna Rossa Ineos UK streaming e diretta tv: dove vedere la regata della Prada Cup 2021

Questa notte (23 gennaio 2021) alle ore 4 (italiane) Luna Rossa sfiderà Ineos Uk ad Auckland per la finale della Prada Cup 2021. Una sfida molto particolare a causa dell’assenza di American Magic: gli americani sono a lavoro per risolvere i problemi all’imbarcazione causati dalla scuffiata durante la regata con Luna Rossa. L’equipaggio statunitense tornerà in gara direttamente in occasione della semifinale. Per l’equipaggio italiano c’è una sola possibilità per raggiungere la finale di Prada Cup 2021: vincere entrambe le regate contro i britannici. Dove vedere la prima regata (oggi, 23 gennaio) tra Luna Rossa e Ineos Uk in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La regata, come detto, si terrà questa notte alle ore 4 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 2 e via satellite su Sky Sport America’s Cup.

Luna Rossa Ineos UK streaming live

Non solo tv. La sfida sarà visibile anche in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it, su quella riservata agli abbonati Sky, SkyGo, e su Now Tv.

“Prendiamo una regata per volta. Siamo concentrati solo su quello”. Questo il messaggio univoco che viene da Ben Ainslie e Giles Scott, timoniere e tattico di INEOS Team Uk del Royal Yacht Squadron, e da Checco Bruni e Jimmy Spithill, il timoniere di destra e di sinistra di Luna Rossa Prada Pirelli che insieme al randista Pietro Sibello formano l’afterguard dello scafo del Circolo Vela Sicilia.

Programma

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la regata tra Luna Rossa e Ineos Uk, ma qual è il programma della doppia sfida? Eccolo:

SABATO 23 GENNAIO 2021

Ore 04.00 (italiane) – Luna Rossa-Ineos Uk

A seguire: regata ‘fantasma’ di Luna Rossa o Ineos Uk contro American Magic

DOMENICA 24 GENNAIO 2021

04.00 (italiane) – Ineos Uk-Luna Rossa

A seguire: regata ‘fantasma’ di Luna Rossa o Ineos Uk contro American Magic

