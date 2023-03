L’ex Lazio Lucas Leiva ha problemi al cuore: l’annuncio dell’addio al calcio in lacrime | VIDEO

L’ex centrocampista della Lazio Lucas Leiva non scenderà più in campo. Dopo gli esami di routine, sostenuto lo scorso dicembre, attraverso i quali gli era stata diagnosticata una patologia cardiaca, il calciatore era stato assente dagli allenamenti. A distanza di 4 mesi, l’ex centrocampista della Lazio ha deciso di convocare una conferenza stampa insieme al presidente del Gremio (sua nuova e ultima squadra) Alberto Guerra per annunciare ufficialmente il ritiro dal calcio giocato.

De cortar o coração 💔 Lucas Leiva se emocionou muito ao anunciar sua aposentadoria, devido a problemas cardíacos. Não sei vocês, mas o estagiário aqui chorou junto com ele 🥺 Crédito: Grêmio TV pic.twitter.com/YHX6Vi9vYE — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 17, 2023

“Oggi annuncio il mio ritiro. Sto terminando la mia carriera, nel club che volevo, ma non nel modo in cui volevo. La mia salute viene prima di tutto”. Così Lucas Leiva, prima di abbandonarsi al dolore e alle lacrime in quella che è stata una conferenza straziante. Al suo fianco c’erano anche il vicepresidente del Gremio Paulo Caleffi, i dottori Márcio Dornelles e Paulo Rabaldo. Il tecnico Renato Portaluppi e il difensore Pedro Geromel, invece, hanno rappresentato la squadra. Emozionato, Lucas ha ringraziato tutti per i momenti vissuti nella sua carriera e ha detto che ora per lui inizierà una nuova fase.

Lucas Leiva si ritira dal calcio giocato all’età di 36 anni. Compagni e membri dello staff tecnico lo hanno abbracciato dopo l’annuncio.