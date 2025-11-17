Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:20
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

L’incontro tra Ligabue e Sinner alle Atp Finals: “Mi affascina vederti solo al centro del campo con tutte le persone attorno”

Immagine di copertina

Il faccia a faccia è diventato virale sui social

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È diventato virale sui social il faccia a faccia tra il cantante Luciano Ligabue e il tennista Jannik Sinner avvenuto durante le Atp Finals, torneo che è stato vinto proprio dal tennista italiano che ha sconfitto in finale il rivale Carlos Alcaraz. Dopo i saluti iniziali, l’interprete ha confessato allo sportivo che era presente anche a Wimbledon: “Stai per affrontare questa sfida che potrebbe essere storica per l’Italia, per gli italiani, per lo sport italiano e per te, perché sicuramente è la realizzazione di un sogno, non solo tuo ma quello di ogni bambino. Allo stesso tempo comunque pensavo che sei solo con tutte queste persone attorno, per quanto tu abbia il team vicino, perché è sempre stato il tema che mi ha affascinato”.

Jannik Sinner ha quindi risposto: “Senza il team tu non sei nessuno, la prima volta mi ricordo quando andai sul Centrale, c’era un casino. Non capisci niente. Già solo all’entrata stai attento a non cadere dalle scale. Sei lì che devi fare le scale. Ogni giocatore, soprattutto nei momenti importanti, sente qualcosa di diverso, no? Io gioco un po’ quello che sento qua e poi vado. ci sono sempre momenti in cui sei su e sei giù. ma io dico sempre che fini a quando hai le persone intorno che ti vogliono bene, il resto… Viene, come viene”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Italia Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali
Sport / Moldavia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali
Sport / Djokovic su Sinner: "La questione doping è una nuvola che lo seguirà sempre"
Ti potrebbe interessare
Sport / Italia Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali
Sport / Moldavia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali
Sport / Djokovic su Sinner: "La questione doping è una nuvola che lo seguirà sempre"
Sport / Formula 1, John Elkann contro i piloti della Ferrari: "Pensino a guidare e a parlare meno"
Sport / Inter Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Roma Udinese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Bologna Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Parma Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Rangers Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League
Ricerca