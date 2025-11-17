È diventato virale sui social il faccia a faccia tra il cantante Luciano Ligabue e il tennista Jannik Sinner avvenuto durante le Atp Finals, torneo che è stato vinto proprio dal tennista italiano che ha sconfitto in finale il rivale Carlos Alcaraz. Dopo i saluti iniziali, l’interprete ha confessato allo sportivo che era presente anche a Wimbledon: “Stai per affrontare questa sfida che potrebbe essere storica per l’Italia, per gli italiani, per lo sport italiano e per te, perché sicuramente è la realizzazione di un sogno, non solo tuo ma quello di ogni bambino. Allo stesso tempo comunque pensavo che sei solo con tutte queste persone attorno, per quanto tu abbia il team vicino, perché è sempre stato il tema che mi ha affascinato”.

Jannik Sinner ha quindi risposto: “Senza il team tu non sei nessuno, la prima volta mi ricordo quando andai sul Centrale, c’era un casino. Non capisci niente. Già solo all’entrata stai attento a non cadere dalle scale. Sei lì che devi fare le scale. Ogni giocatore, soprattutto nei momenti importanti, sente qualcosa di diverso, no? Io gioco un po’ quello che sento qua e poi vado. ci sono sempre momenti in cui sei su e sei giù. ma io dico sempre che fini a quando hai le persone intorno che ti vogliono bene, il resto… Viene, come viene”.