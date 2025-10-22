Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Bruno Vespa contro Jannik Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco e vive a Montecarlo”

Immagine di copertina

Il duro attacco del giornalista al tennista italiano

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Bruno Vespa attacca Jannik Sinner dopo la decisione del tennista italiano di non prendere parte alla Coppa Davis. Il giornalista, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez (in realtà Alcaraz ndr.) che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”. Non è la prima volta che il conduttore di Porta a Porta commette una gaffe relativa allo sport. Nell’agosto del 2024, in occasione della conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 da parte dell’Italvolley femminile, il giornalista scrisse sempre sui social: “Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu (Egonu ndr) e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente”. In realtà, contrariamente a quanto scritto da Bruno Vespa, sia Paola Egonu che Myriam Sylla non hanno mai avuto bisogno di integrarsi nel nostro Paese dal momento che sono nate in Italia.

Bruno Vespa Jannik Sinner

Per quanto riguarda Jannik Sinner, invece, la sua decisione di non prendere parte alla Coppa Davis è stata criticata anche dall’ex tennista Nicola Pietrangeli che, in un’intervista all’Ansa, ha dichiarato: “È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte… Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / I genitori di Pamela Genini contro l’ex fidanzato: "Non è mai stato con lei"
Cronaca / FS: 20 miliardi di euro di investimenti in tecnologia entro il 2034
Cronaca / Gruppo FS: L’AD Donnarumma riceve il premio speciale NIAF
Ti potrebbe interessare
Cronaca / I genitori di Pamela Genini contro l’ex fidanzato: "Non è mai stato con lei"
Cronaca / FS: 20 miliardi di euro di investimenti in tecnologia entro il 2034
Cronaca / Gruppo FS: L’AD Donnarumma riceve il premio speciale NIAF
Cronaca / Attentato a Sigfrido Ranucci, bomba distrugge l'auto del giornalista: "Ordigno in grado di uccidere"
Cronaca / L'amica di Pamela Genini su Gianluca Soncin: "Pazzo? Ma non tanto da non sapere cosa stavi facendo"
Cronaca / Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso Pamela Genini
Cronaca / L'ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa dal suo compagno: "Ho paura"
Cronaca / L'ex fidanzato di Pamela Genini: "Mi ha chiamato ma non sono riuscita a salvarla"
Cronaca / Chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno
Cronaca / Milano, uccide la compagna sul terrazzo tra le urla dei vicini: "L'ammazza"
Ricerca