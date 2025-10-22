Bruno Vespa attacca Jannik Sinner dopo la decisione del tennista italiano di non prendere parte alla Coppa Davis. Il giornalista, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez (in realtà Alcaraz ndr.) che gioca la coppa Davis con la sua Spagna”. Non è la prima volta che il conduttore di Porta a Porta commette una gaffe relativa allo sport. Nell’agosto del 2024, in occasione della conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 da parte dell’Italvolley femminile, il giornalista scrisse sempre sui social: “Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu (Egonu ndr) e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente”. In realtà, contrariamente a quanto scritto da Bruno Vespa, sia Paola Egonu che Myriam Sylla non hanno mai avuto bisogno di integrarsi nel nostro Paese dal momento che sono nate in Italia.

Per quanto riguarda Jannik Sinner, invece, la sua decisione di non prendere parte alla Coppa Davis è stata criticata anche dall’ex tennista Nicola Pietrangeli che, in un’intervista all’Ansa, ha dichiarato: “È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Deve giocare a tennis, mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte… Oggi il mondo è troppo pieno di soldi. Il cuore lo lasciano da parte”.