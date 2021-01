Gaffe della Lega Serie A: auguri a tutte le squadre, tranne una

Auguri a tutti tranne alla Lazio. Il primo errore social del 2021 è stato realizzato dal profilo Twitter ufficiale della Lega Serie A. Il canale social del principale campionato di calcio italiano oggi, 1 gennaio 2021, ha voluto fare gli auguri a tutte le squadre (e suoi tifosi) pubblicando una bella foto in cui sono presenti i giocatori più rappresentativi di tutte le squadre iscritte al campionato. Tutte tranne una: la Lazio.

Apriti cielo. Sui social è esplosa l’ironia e la polemica. Da una parte chi l’ha buttata sul ridere; dall’altra qualche laziale che non l’ha presa benissimo. Un errore che è stato subito “scoperto” dalla Serie A che ha rimosso la foto per poi ripubblicarla corretta (inserito Immobile in testa a tutti…) nel primo pomeriggio. “Pronti per nuove emozioni. Pronti per nuove sfide. Pronti a tornare in campo. Pronti a dare tutto. Insieme. P.s.: ora ci siamo tutti!”

