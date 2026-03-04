Icona app
Home » Sport
Sport

Lazio Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lazio Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

LAZIO ATALANTA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 21 Lazio e Atalanta scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Lazio Atalanta in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Lazio Atalanta è in programma per le ore 21 di oggi, mercoledì 4 marzo 2026. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Lazio Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca