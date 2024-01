Lutto nel kickboxing: morta a 37 anni l’ex campionessa del mondo Miriam Francesca Vivarini

Lutto nel mondo del kickboxing per la morte dell’ex campionessa del mondo Miriam Francesca Vivarini. I funerali si sono celebrati la mattina di sabato 27 gennaio, nella cattedrale di San Cetteo, a Pescara, dopo la 37enne è stata trovata morta in casa. La salma è rimasta per alcuni giorni a disposizione della magistratura che ha indagato sulle cause del decesso.

Molti i presenti alle esequie, tra cui il vice presidente della Federkombat ed ex campione del mondo di kickboxing Riccardo Bergamini e diverse scuole pugilistiche della città.

Nella sua carriera atletica Miriam aveva conquistato il titolo mondiale e quello di vice campionessa europea di K1 nel 2014. Dopo aveva concluso l’università laureandosi in psicologia e aveva iniziato a praticare la professione. “L’addio a Miriam Vivarini rappresenta una grande perdita per il mondo dello sport, ma la sua eredità vivrà per sempre nei cuori di coloro che l’hanno amata e apprezzata”, ha detto al Corriere della Sera una delle sue migliori amiche, Serena Cecilia.

Secondo l’istruttore della palestra Blackmamba, Massimo Diodati, Miriam Vivarini “era molto sensibile al sociale” e “aveva manifestato il desiderio di aprire un corso per bambini”.