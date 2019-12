Juventus Udinese streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS UDINESE STREAMING TV – Oggi, domenica 15 dicembre 2019, alle ore 15 Juventus e Udinese scendono in campo all’Allianz Stadium, gara valida per la 16esima giornata della Serie A Tim 2019-2020. Dopo la sconfitta con la Lazio, la Juve è chiamata ad una pronta risposta in casa, per non perdere terreno dall’Inter, attualmente prima. L’Udinese è invece 16esima, ed ha dunque bisogno di punti per provare ad allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Dove vedere Juventus Udinese in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Juventus Udinese: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Juventus e Udinese sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra).

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d'inizio di Juventus Udinese è in programma per le ore 15 di oggi, domenica 15 dicembre 2019.

Juventus Udinese: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Juventus Udinese: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Udinese in tv e streaming, ma quali sono le probabili formazioni per la sfida? Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma alle ore 15 di oggi, domenica 15 dicembre 2019:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentacur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala.

Allenatore: Sarri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna.

