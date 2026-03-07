Juventus Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Juventus Pisa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS PISA STREAMING TV – Oggi, sabato 7 marzo 2026, alle ore 20,45 Juventus e Pisa scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 28esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Pisa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Pisa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Pisa è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 7 marzo 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Pisa in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark